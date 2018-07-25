OKT Trailer basın mensuplarını unutmadı

Aydın’ın tanınmış firmalarından OKT Trailer 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı ile basın mensuplarına kahvaltı düzenledi.

Şirket binasında düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile kahvaltılı programda bir araya gelen OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş basın mensuplarının günlerini kutlayıp, firma hakkında bilgilendirmede bulundular. Kahvaltı sonrası basın mensuplarına fabrika gezdirilerek, bilgilendirmede bulunuldu.

Basın mensupları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş “Biz Basın Bayramı nedeniyle hem bir araya gelelim, hem de sohbet edelim diye böyle bir organizasyon düzenledik. Hem de şirketimizin gidişatı ile ilgili kısaca bir bilgilendirmede bulunalım dedik. Bizim şirket olarak yaptığımız en başarılı çalışmalardan bir tanesi istihdamla ilgili. Aydın’da fazlasıyla kurs açıyoruz, bu konuda ödül de alıyoruz. Maalesef insanlarımızın iş beğenmemek ile ilgili sıkıntıları var. Herkes kaynakçılık, doktorluk, teknikerlik yapamaz ama bu işlerin de illaki yapılması gerekiyor. Sizlerin aracılığıyla bu insanlara ulaşalım istedik” dedi.

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, basın mensupları ile firma olarak geçmişte olduğu gibi ileri ki dönemlerde de bir arada çalışmaya devam edeceklerini aktararak “Bizim yatırım yaptığımız işler konusunda müşteri potansiyeli Aydın için düşük olan bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işler daha çok endüstriyel işler olduğu için uluslar arası bazda daha çok müşterimiz var. Bu bizim için insan kaynağını elde ettiğimiz bir halkımız var. Yerel, sektörel ve Ulusal basınla ilişkilerimiz var. Yerelde sizlerle istihdama yönelik ve Aydın’da yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projelerin aktarılması yönünde oluyor. İleriki dönemde de Ar-Ge projemizin başlaması ile ilgili bir projemiz var, bunu sizlerle paylaşacağız. Geçmiş yıllarda sizin gününüzü anmak için çalışmalar yapıyorduk ama hep birlikte bir araya gelerek sıcak bir ortamda buluşuruz diye düşündük. İstihdamı sağlayalım, kişiden bir gelir elde edelim gibi bir şey düşünmüyoruz. Biz bu politikada değiliz gelen kişiyi eğitme ve bilgi paylaşımında bulunma noktasındayız. Bu nedenle “Geleceğim Benimdir” projesini yürüttük. Bu proje ile okulumuzda gelen öğrenci profilinde ciddi bir değişme olduğunu öğrendik. Hatta milli eğitim tarafından farklı beklentiler isteniyor. Bu bizi çok onure ediyor. ASTİM Organizeye yakın olan Kocagür İlkokulu’nu da çeşitli destekler veriyoruz. Sosyal projelerde eğitime önem veriyoruz. İstihdam konusunda kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan basın mensuplarına program sonunda hediyeleri OKT Genel Müdürü Hakan Maraş tarafından takdim edildi.