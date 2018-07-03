Okumuş çocuklar geleneklerinden vazgeçmedi

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı köylerde düğünler halen asırlar öncesinin geleneklerine uygun olarak yapılıyor. Odun kırma ve bayrak asma törenleri ile başlayan düğünler bir hafta devam ediyor. Özellikle okuyup memur olan gençler düğünlerini...

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı köylerde düğünler halen asırlar öncesinin geleneklerine uygun olarak yapılıyor. Odun kırma ve bayrak asma törenleri ile başlayan düğünler bir hafta devam ediyor. Özellikle okuyup memur olan gençler düğünlerini geleneklere uygun olarak yapıyor.

İlçeye bağlı Ulukonak ve Tekeler Mahallesi’nde yaşayan ve her ikisi de öğretmen olan çift düğünlerini geleneklere uygun olarak yaptırdı. Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Ulukonak Mahallesi’nde yaşayan ve İstanbul’da öğretmenlik yapan Osman Balman, kendisi gibi öğretmen olan ve kırsal Tekeler Mahallesi’nden hemşerisi İkbal Barman’ı istetti. Öğretmen oğullarını İkbal Hanım’ı isteyen Emir-Mehmet Barman çifti gençlerin isteği üzerine düğünü de asırlar öncesinin geleneklerine uygun şekilde yaptı.

“Odun kırma geleneği yeniden canlandırıldı”

Elektrikli ve tüplü ocakların kullanılmaya başlaması ile unutulmaya yüz tutan ‘odun kırma’ geleneği öğretmen gençlerin düğününde yeniden hayat buldu. Tüm yemeklerin odun ateşinde yapıldığı dönemlerde odluğu gibi köyün ileri gelenleri düğün başlamadan önce merkepleri ile dağa gidip dağdan düğün yemeklerinin pişirileceği odunları toplayıp merkeplere sararak köye taşıdılar. Davul zurna eşliğinde karşılanan odun getiricilere damadın annesi tarafından kumaş hediye edilirken, odunların gelmesinin ardından köyde bayrak dikim töreni yapıldı.

“Asırlık gelenek, gençlerin devam ettirsin”

Karpuzlu ve çevresinde ‘Odun kırma’ geleneği olarak bilinen bu uygulamanın elektik ve tüplü ocakların icadından sonra unutulmaya yüz tuttuğunu belirten köyün sakinlerinden 73 yaşındaki İsmail Uysal, “Bu gelenek asırlardır devam eden bir gelenek. Her düğün öncesi odun kırma ve bayrak dikme törenleri yapılır. Düğün yemeklerinin yapılacağı odunlar dağlardan düğün yerine taşındıktan sonra bayrak dikilir. Ardından da bir hafta boyunca düğün devam eder” diye konuştu.