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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:18

Önce kameraya sonra polislere yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinden çanta ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan S.Y. (27) tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir balıkçıda meydana geldi. İş yerinden hırsızlık ihbarı alan...

Önce kameraya sonra polislere yakalandı
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinden çanta ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan S.Y. (27) tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir balıkçıda meydana geldi. İş yerinden hırsızlık ihbarı alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği şüpheli şahıs iş yerine girerek çekmeceden çanta ve cüzdanı alıp hızla uzaklaştı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli S.Y. İncirliova ilçesinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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