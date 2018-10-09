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09 Ekim 2018 Salı 10:28

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ‘Yaşayarak öğrenme projesi’ ile yol alıyor

Aydın’da 4 yıl önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve çeşitli dallarda dereceler alan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ‘Yaşayarak yerinde öğrenme’ projesi ile gençleri yaşamın her alanında hayata hazırlıyor. 2014 /2015 eğitim...

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ‘Yaşayarak öğrenme projesi' ile yol alıyor
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Aydın’da 4 yıl önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve çeşitli dallarda dereceler alan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ‘Yaşayarak yerinde öğrenme’ projesi ile gençleri yaşamın her alanında hayata hazırlıyor. 2014 /2015 eğitim öğretim döneminde “Dünya Vatandaşı Yetiştirmek” parolasıyla yola çıktıklarını belirten Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay farklı olmak için fark oluşturan çalışmalar yaptıklarını belirterek “Eğitim sadece okulda değil hayatın her alanında devam etmelidir. Bu nedenle öğrencilerimizin hayatın ve sahip olduklarının kıymetini bilmesi için çeşitli aktivitelerle dersleri işliyoruz. Bunun da en etkili sistemi yaşayarak öğrenme sistemidir” dedi.

Okul olarak ‘yaşayarak yerinde öğrenme’ programları ile öğrencileri hayata hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Çokay, “Burada ki temel felsefe öğrenmenin yeri ve zamanının olmadığıdır. Yaşayarak ve yerinde öğrenmenin daha etkili olduğudur. Genel anlamda açık alan eğitimlerinde görsel öğrenme stilini ön plana çıkarıp kalıcı bir bilgi oluşturmak farkındalık oluşturmak açısından faydalı olmaktadır” diyerek bu sistemle eğitimi sadece okul içinde değil hayatın her alanında gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi’nin kurulduğu 2014 yılından itibaren izlediği eğitim öğretim programları ile akademik ve sosyal başarıyı üst seviyelere çıkardığını kaydeden Çokay, “Bireyin başarısını sadece okul dersleri ve notlarla değil hayata bakış açısı ile de ölçüyoruz. Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri yıl içinde 25 saatlik bir sosyal hizmet projesine katılmak zorundadırlar. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk hakkında bilgilendirme, tecrübe ve sosyal sorumluluğu davranışa dönüştürmeleri konusunda gerekli eğitimi alıyor. Amacımız sosyal projeleri bir daha keyifli hale getirmektir. Dönem içerisinde yaptığımız SHP (Sosyal Hizmet Programı) çalışmaları öğrencilerin kişilik gelişimine olumlu etkileri olmaktadır. Bu nedenle okul olarak yaşayarak öğrenme modeli ve projesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
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