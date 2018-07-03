Pamukta yaprak biti tehlikesine dikkat

Aydın’da pamuk ekimi yapılan alanlarda verimi ve kaliteyi etkileyen yaprak bitine karşı çiftçiler uyarıldı.

Aydın’da 582 bin 378 dekar alanda yapılan pamuk üretimi yapan çiftçiler uyarılarak, yaprak biti görülen alanlarda mücadele yapılmadığı takdirde verim kayıplarının yaşanabileceğini ifade edildi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Pamuk hastalık ve zararlılarının verim ve kalite üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Zararlı bitki özsuyu ile beslenir. Bitki gelişmesini durdurur, bitkinin koza tutma kapasitesini düşürür. Yoğun olarak görüldüğünde mücadele yapılmazsa verim kayıplarına neden olabilir. Mücadelesinde kültürel önlem olarak erkenci pamuk çeşitlerinin ekilmesi, aşırı sulama ve gübrelemeden kaçınılması, hasat artıklarının ve yabancı otların imha edilmesi önerilir. Yanlış, eksik ya da zamansız yapılan hastalık ve zararlı mücadelesi, zararlı popülasyonunun artmasına, çevre ve toprak kirliliğine, zararlılarda bağışıklık siteminin direncinin yükselmesine, faydalı olan bazı canlıların yok olmasına ve kimyasal ilaç başta olmak üzere zararlılarla mücadelede gereksiz maliyetlerin artmasına neden olabilmektedir. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli teknik elemanlarımızca yapılan tarla kontrollerinde ilimizde bu yıl pamukta yaprak biti zararlısı yoğunluğunun arttığı gözlemlenmiştir. Kısa sürede çoğalma özelliğine sahip olan yaprak bitleri; üreticilerimiz tarafından sık sık tarla kontrolleri yapılarak takip edilmeli ortalama 1 yaprakta 25 adet zararlı görüldüğünde İl ya da İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personellerimize danışılarak Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış uygun kimyasal ilaç ve kalibrasyonu yapılmış ilaçlama makinası ile mücadele yapılmalıdır. Zararlı görülmeden ya da çok az sayıda iken yapılacak kimyasal uygulama gereksiz ilaçlama giderlerine neden olacaktır. Kimyasal mücadele yaparken her defasında farklı etkili maddelere sahip ilaçlar tercih edilmeli zararlının bağışıklık kazanması önlenmelidir” denildi.