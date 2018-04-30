2018 (PEFA-2018) ekonomi duayenlerini bir araya getirdi.Sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışıldığı kongre, akademik camianın yanında sektör temsilcilerini de bir araya getirdi.Kongrenin açılış...

2018 (PEFA-2018) ekonomi duayenlerini bir araya getirdi.

Sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışıldığı kongre, akademik camianın yanında sektör temsilcilerini de bir araya getirdi.

Kongrenin açılış töreninde konuşan ADÜ Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ’nün köklü fakültelerinden biri olan Nazilli İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesinin uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Bircan, “Son yıllarda gerek alt yapı, gerekse sosyal imkanlar bakımından önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm bu gelişmeleri bilimsel etkinliklerle taçlandırması Üniversitemiz için onur kaynağıdır. Ayrıca üniversitemizin en fazla lisans öğrencisine sahip olan Fakültesinin yoğun öğretim faaliyetlerinin arasında böyle seçkin bir kongre düzenlemesinin önemli bir örnek oluşturacağına ve bu kongrenin gelenekselleşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten Nazilli İİBF Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş’da, “Küresel ve toplumsal değişimlerle birlikte sosyal bilimler de değişimler yaşamakta ve kendini yenileme imkânı bulmaktadır. Bu değişim ve yenilikler çağında, şüphesiz yeni belirsizlikler ve soru işaretleri de oluşmaktadır. Böyle bir ortamda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, kamuoyunu aydınlatmak, yeni tartışmalar yaratarak yeni açılımlar geliştirmek, toplumsal sorunlara çözüm yollarını bulmak, yeniden üretmek ve bilgilendirmek sosyal bilimlerin temel hedefleridir. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına yürürken multidisipliner bilgi paylaşımını önemsemek ve başka alanlardaki yöntem, görüş ve kuramların yeni bir alana uygulanmasına fırsatlar tanımak önemli bir sorumluluktur. Bu düşünceler ışığında gerçekleştireceğimiz kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi” Masaya Yatırıldı

Yaklaşık 250 akademik bildirinin sunulduğu kongrenin açılış konuşmasını Yunanistan Agean Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. John Karkazıs ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili Dr. Berra Doğaner gerçekleştirdi. Kongre kapsamında moderatörlüğünü Barış Esen’in yaptığı, konuşmacı olarak Murat Sağman, Dr. Yaşar Erdinç, Mert Yılmaz ve Cüneyt Paksoy’un katıldığı “Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı özel oturum ilgi çekti.

Üç gün boyunca Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Ekonomi, Finans, İnsan kaynakları Yönetimi, İş ve İş Kanunu, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi, Kentleşme, Çevre ve Enerji, Maliye, Muhasebe/Denetim, Pazarlama, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Stratejik Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret/Lojistik, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim/Organizasyon ve diğer ilişkili sosyal bilim alanlarında bildiriler sunuldu. Kongrenin son gününde Karacasu Kahvederesi Yaylasında yöresel öğle yemeği ve Afrodisias Antik Kent gezisi ile Kongre sona erdi.