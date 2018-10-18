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18 Ekim 2018 Perşembe 10:06

Pınarbaşı’nda içme suyu hattı yenilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Nazilli’deki altyapı çalışmalarına devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), İl genelinde içme su ve kanalizasyon hatlarında yenileme...

Pınarbaşı'nda içme suyu hattı yenilendi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Nazilli’deki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), İl genelinde içme su ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri değerlendiren ASKİ ekipleri, Nazilli Pınarbaşı Mahallesi 17 Sokak’ta hat yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, eskiyen ve yetersiz kalan borular yerine insan sağlığına zararı olmayan, uzun ömürlü 63’lük polietilen boru döşeyerek içme suyu hattını yeniledi. Hat yenileme çalışmasının ardından sokakta bulunan evlerin bağlantılarını tamamladı.

Pınarbaşı Mahallesi 17 Sokak’ta ikamet eden Sebile Türkmen, içme suyu hattının yenilenmesinin ardından başkan Özlem Çeçrioğlu’na teşekkür etti. Türkmen, “40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Daha önce sokağımızdaki borular hiç yenilenmemişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri içme suyu hattını yeniledi. Teşekkür ederim, yapılan hizmetten memnunum” dedi.
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