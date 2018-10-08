Pirlibey Mahallesi yangın müdahale tankerine kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin kırsal mahallelerini yangınlara karşı daha donanımlı hale getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 16 arazöz tankerleri kırsal mahallelerin kullanımına sunan Büyükşehir belediyesi, son olarak Pirlibey mahallesine de bir adet tanker teslim etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yangınlarda kullanılmak üzere Pirlibey Mahallesi’ne 3 ton kapasiteli, 56 bar basınçla çalışan, 40 metreye su atabilen, üzerlerinde lensleri, hortumları, lambaları bulunan tam donanımlı yangın söndürme tankeri hediye etti. Yangın olaylarına ilk müdahaleyi yapabilecek kapasitede olan arazöz, Nazilli İtfaiye Müdürlüğü’nde yapılan törenle Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır tarafından Pirlibey Muhtarı Şükrü Pamukoğlu’na teslim edildi.

Aydın Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, merkeze uzak, kırsal ve dar alanlardaki yangınlara etkin müdahale amacıyla il genelinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Adanır, “Geçtiğimiz haftalarda Nazilli ve Bozdoğan ilçemizin ulaşımı zor olan birçok mahallesine yine bu yangın söndürme tankerlerinden verilmişti. Pirlibey muhtarımız Şükrü Pamukoğlu, Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Necmettin Ünüvar’a böyle bir talebi olduğunu iletmiş. Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu talebi uygun gördü ve başkanımızın talimatlarıyla bugün Nazilli İtfaiye Amirliği grubunda tam donanımlı yangın söndürme tankerini muhtarımıza teslim ettik. Özellikle sokakları dar olan mahallelerde yangına müdahale konusunda kıvrak ve çabuk olan bu tankerlerimiz 3 ton su kapasitesine sahip olup, yangın söndürme işlevini tam olarak yerine getirmektedir. Hayırlı uğurlu olsun, Allah kullandırmasın diyelim. Biz Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Pirlibey Mahallesi Muhtarı Şükrü Pamukoğlu, yangın söndürme tankeri ile mahallenin önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirtti. Pamukoğlu, “Başta Büyükşehir belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere, İtfaiye daire başkanımız Serdar Adanır’a, Başkan Vekili Barış Altıntaş’a ve tüm büyükşehir yetkililerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.