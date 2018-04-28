Prof. Dr. Mustafa Oğurlu, AK Parti’ye gönül verenlerden 1 kişiyi daha ikna etmelerini isteyerek yola çıktı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Oğurlu, “Daha güzel bir Aydın’a hazır olun” sloganıyla Aydın milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Oğurlu, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden zaferle çıkmak için AK Parti’ye gönül veren herkesten 1 kişiyi daha ikna etmelerini istedi.

Aydın’da yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi ve Anesteziyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Oğurlu, AK Parti İl Başkanlığına milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başhekimliği döneminde hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmalarıyla Aydınlıların gönlünde yer edinen, 2015 Genel Genel Seçimleri süresince Aydınlıların sevgi ve de takdirini kazanan Prof. Dr. Oğurlu’ya müracaatı sırasında AK Parti Kurucu İl Başkanı ve eski milletvekili Ahmet Rıza Acar, eşi Nesrin Oğurlu ile onlarca partili eşlik etti.

Büyük bir kalabalık eşliğinde il binasına gelerek aday adaylığı başvuru dilekçesini İl Başkanı Ömer Özmen’e teslim eden Prof. Dr. Mustafa Oğurlu, 2015 seçimlerinde Aydınlıların desteğiyle güzel bir aday adaylığı süreci yaşadıklarını anımsattı. Yine hayırlı olması dileğiyle yola çıktığını belirten Oğurlu, “Şehrimiz ve ülkemiz için hem Cumhurbaşkanlığı hem de Genel Seçim olarak Ankara’ya çok ciddi destek olmamız gerekiyor. Aydın’da bizim 24 Haziran gecesi fark oluşturmamız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün illegal yapılarla verdiği mücadelesine çok güçlü bir destek vermemiz lazım. Aydın olarak başarıya ihtiyacımız var. Bunu başarmamızın anahtarı; 2002 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yazmış oldukları reçetede belirtilmiştir. Bu reçeteyle, Türkiye’nin birçok ilinde başarı sağlandı. Bize düşen, bu reçeteye bağlı kalarak, 2018’in konjektörüne uygun olarak geleceği Aydınlı hemşirelerimizle birlikte inşa etmeyi inşallah hep birlikte başarırız” dedi.

“Başarı için reçete belli”

Aydın’ın yüzde 50 artı 1 hedefini yakalayabilmesinin formülünü açıklayan Oğurlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılmış bilimsel bir çalışmada, oy kullananların yüzde 70’i oluşturan bütün insanlar hayatının bir döneminde AK Parti’ye oy vermiş. Aydın’ın oy potansiyelinin 800 bin olduğunu var sayarsak; 560 bin kişi yapar. Bizim aldığımız oy 200 küsur binlerde. Demek ki bizim hedefimiz 550 binler kadar olabilir. Bunun reel gerçekliği vardır. Buna nasıl ulaşacağız; mevcut AK Parti’ye oy veren 200 bin kişi 1 kişiyi daha ikna edecek. Formül bu. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimiz teveccüh gösterirlerse ve Aydınlıların da takdiriyle bu görev bizlere nasip olursa bu hedefi özellikle hanım kardeşlerimizin destekleriyle yakalayabiliriz. Bu dava için yıllar önce gönlümüze ekilen bu tohumu ağaç yapabilirsek, hep beraber Aydın’da zafere ulaşabiliriz. Seçimden zaferle çıktığımız takdirde özellikle sağlık, eğitim, sanayi, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer ticari alanlarda hep birlikte hayırlı sonuçlara ulaşmamız çok daha kolay olur. Aydınlılar çok basit sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini ve çok büyük projelerin de hayata geçirilmesini istiyor. Dünyanın belli başlı bazı ülkelerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlamsız bir şekilde muhalefet ettiği bir gerçektir. 2002’den bu yana büyük bedeller ödenerek ülkemizin elde ettiği kazanımların korunması ve geçmişte yaşanan sıkıntıların tekrar ortaya çıkmaması için FETÖ dahil iç ve dış düşmanlara 24 Haziran gecesi çok güçlü bir cevap vermemiz gerekiyor. Hedefimiz öncelikte Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminde başarı, ondan sonra ise şehrimizde yüzde 50 artı 1. Sonra da Allah bize vekillik nasip ederse, bizde sizlere her zaman hizmet etmeye, ulaşılır olmaya ve projelerle sorunların çözülmesine ve Aydın’ın Türkiye ve dünyada hak ettiği gerçek yere gelmesi için güçlü bir gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.