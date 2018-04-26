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26 Nisan 2018 Perşembe 18:52

Prof. Dr. Oğurlu, adaylık için istifa etti

Aydın’da yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi eski Başhekimi ve Anesteziyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Oğurlu 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olmak...

Prof. Dr. Oğurlu, adaylık için istifa etti
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Aydın’da yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi eski Başhekimi ve Anesteziyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Oğurlu 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. Prof. Dr. Oğurlu adaylık müracaatını 28 Nisan Cumartesi günü AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na yapacağını söyledi.

Aydın’da gerek başhekimliği döneminde gerekse sağlık alanındaki çalışmalarında bir çok başarıya imza atan Prof. Dr. Mustafa Oğurlu, “Aydın’ımızı sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, turizm, jeotermal ve sporun her alanında marka şehir yapmak için yola çıktım” dedi.

İlk günden bu yana hep bu davanın içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Oğurlu,”Ak Parti’nin 2002’den bu yana Türkiye’de uyguladığı doğru reçeteyi Aydın’da içine sevgi, samimiyet, çalışkanlık ve hekimlik yardım severliğini de koyarak uygulayabiliriz. Güçlü ve bağımsız Türkiye’ye katkı için Aydın’ımızı sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, turizm, jeotermal ve sporun her alanında marka şehir yapmak için, ülkemize ve milletimize göz dikenlere çok ciddi bir cevap vermek için, paralel yapı ve demokrasi düşmanlarıyla etkin mücadeleye devam etmek için Reisimizin yanındayız. Şehrimizde davamıza gönül vermiş hemşehrilerimiz ve Aydın’da yaşayan tüm devletini milletini seven vatandaşlarımızla birlikte, partimizin teşkilatının her kademesinde hizmet etmiş ve hizmet eden tüm arkadaşlarımızın katkılarıyla, 24 Haziran’da tüm Türkiye’ye Efenin gücünü göstermek için aday adayı olacağım” dedi.
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