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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:04

Rektör Bircan’dan ‘engelli aracı’ açıklaması

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof Dr. Cavit Bircan, çeşitli basın yayın organlarında ‘Kendi hastanesinden engelli raporu alarak ucuz otomobil aldı’ şeklinde çıkan haberlerin amacının farklı olduğunu söyledi. Aynı raporu...

Rektör Bircan'dan ‘engelli aracı' açıklaması
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof Dr. Cavit Bircan, çeşitli basın yayın organlarında ‘Kendi hastanesinden engelli raporu alarak ucuz otomobil aldı’ şeklinde çıkan haberlerin amacının farklı olduğunu söyledi. Aynı raporu 2001 yılında Ankara’da Numune Hastanesi’nden de almasına rağmen olayın yeniymiş ya da usulsüzmüş gibi lanse edilmesine üzüldüğünü belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bircan, “Raporu yenilemek üzere müracaat ettim. Üniversitemize ait hastaneden aldığım rapor Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nce onaylandı” diyerek haber ile kendisinin haksız yere suçlandığını ileri sürdü.

Yaklaşık 20 yıldır tıp dilinde FMF olarak adlandırılan halk arasında (Ailevi Akdeniz Ateş) hastası olarak bilinen rahatsızlığı olduğunu bu konuda engelli raporunun ilk olarak 2001 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde verildiğini kaydederek 18 yıl önce verilen raporu paylaşan ADÜ Rektörü Prof Dr. Cavit Bircan, “İlk engelli aracımı da 2001 yılında aldım. Düzenli aralıklarla rutin kontroller eşliğinde raporum yenileniyor. Rektörü olduğum üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesine 2015 ve 2017 yıllarında raporunu yenilemek üzere başvuru yaptım. Raporda, FMF hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak sol dizde tama yakın kıkırdak kaybı, ileri derecede artroz (Evre 4 son evre kireçlenme), fleksiyon kontraktürü (hareket kısıtlılığı) tanısı konuldu. Ankara Numune Hastanesi’nden verilen rapor yeniden verildi. Yenilenen bu rapor da Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince sağlık raporları İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan komisyon tarafından verildi. Söz konusu komisyon sürücü/sürücü adayının özel tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine veya sürücü olamayacağına karar vermektedir. Yaklaşık 19 yıldır bu rapor varken bugün yeni alınmış ve usulsüzlük yapılmış gibi lanse edilerek haber yapılması üzüntü vericidir” diyerek haberin art niyetli olduğunu iddia etti.
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