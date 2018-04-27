Rıza Posacı milletvekilliği aday adaylığı için görevlerinden istifa etti

Efeler Ziraat Odası Başkanı ve AK Parti Efeler Belediye Meclis üyesi Rıza Posacı, Aydın milletvekilliği aday adaylığı için görevlerinden istifa etti.

Rıza Posacı, yaptığı açıklamada; “Bugün bize yıllardır gönül vermiş olan dostlarımızla yaptığımız istişareler sonunda Aydın milletvekilliği aday adaylığına başvurmak için Efeler Ziraat Odası Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliklerinden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevlerde bize destek olan herkesten helallik istiyorum. Uzun zamandan beri çiftçilerimizin bize büyük teveccüh gösterip lütfettikleri bu görevi severek ve elimizden gelen tüm imkanlarımızla yaparak faydalı olmaya çalıştık. Bu kurumla gönül bağım hep yaşayacak, çiftçilerimizle olan iletişimimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra daha büyük bir sorumluluk bilinciyle hiç azalmadan devam edecek. Görevim gereği yıllardır ilimizin tarımsal alanda kalkınması gelişmesi, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alması için verdiğim mücadele bundan sonraki süreçte daha da artarak sürecek. Siyaset unutulmamalı ki halkı adaletle temsil etmektir, hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmektir. Gerektiğinde eza ve cefa çekmektir. Ben bu doğrultuda halkımızın ve çiftçilerimizin ısrarlı taleplerinin neticesinde bu kararı almış bulunmaktayım. Adaylığım konusundaki takdir genel merkezindir ancak süreç nasıl son bulursa bulsun halkımızın bizimle, el ele kol kola girdiğimiz bu yolda yürümekten asla imtina etmeyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.