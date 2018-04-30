Sağlıkçı öğrencilerden sağlıklı yaşam projeleri

Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK’ın desteklediği 4006 Bilim Fuarı’nda araştırma ve materyal üretme alanlarında 20 bilimsel proje sergilendi. 2 öğrenci tarafından hazırlanan ve Jeotermal enerjinin etkilerinin gözler önüne serildiği proje ise fuarda en çok dikkat çeken proje oldu.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen ile birlikte diğer okulların müdürlerinin katılımı ile açılışı gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 40 öğrenci tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi. 10’u araştırma alanında ve diğer 10’u ise materyal üretimi alanında olmak üzere toplamda 2 projenin öğrenciler ve danışman öğretmenlerce hazırlandığını ifade eden Okul Müdürü İhsan Çatma, “Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu sene gerçekleştirdiğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda yine 20 proje ile katıldık. Bilindiği üzere okulumuz meslek lisesi ama sağlık alanında eğitim veren bir kurum. Onun içinde genelde sağlık alanında sağlıklı yaşam için projeler hazırlandı. Bu çalışmalarımıza biz sadece proje bazlı olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda okul tanıtımı yapmak için kullanıyoruz. İlçe genelinden ve ilçe dışından çok sayıda öğrenci de fuarımızı gezerek hem okulumuzu tanıyor hem de gelecekte okulumuzu tercih etme adına girişimlerde bulunuyorlar. Bu öğrencilerimize de rehberlik ediyoruz. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği olan idarecilerimize, Bilim Fuarı Koordinatörü Meral Karadeniz nezdinde tüm danışman öğretmenlerimize, proje sahibi ve görevli öğrencilerimize, okul aile birliği üyelerine, yardımcı personelimize, velilerimize, bizleri kırmayarak fuarımızı ziyaret eden ve öğrencilerimizi onurlandıran çok değerli konuklarımıza fuarımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Jeotermalin bitkiler üzerinde etkisi proje ile anlatıldı

Konuklara keşkek ve turşunun ikram edildiği fuarda en fazla dikkat çeken projeler arasında yer alan, biri jeotermal sıvı ve diğeri de normal çeşme suyu ile sulanan bitkilerin son durumu izleyenleri şaşkına çevirdi. Danışman Öğretmen Filiz Ekmekçi’nin gözetiminde Cansu Çelik ve Gizem Sarısaç isimli öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Jeotermalden alınan su ile sulanan bitkilerde değişiklik olur mu?’ sorusuna yanıt aradı. Öğrencilerden Cansu Çelik, “Projedeki amacımız Aydın ve çevresinde kurulan jeotermal santrallerin tarım toprakları, akarsular ve çevre üzerindeki etkisini araştırmaktı. Bu amaçla en basit bir yöntemle 2 saksı Stevia Bitkisi aldık. Bu bitkilerden birisini Jeotermal suyla, diğerini de normal çeşme suyuyla suladık. Sonuç olarak jeotermal suyla suladığımız bitki kurudu. Diğer bitki ise gelişti ve büyüdü. Sonuç olarak jeotermal çevre dostu ve ekonomik bir enerji olmasına rağmen kontrollü kullanılmadığında doğaya zarar verdiğini görmüş olduk” dedi.