Sahipsiz hayvanlar için 407 bin TL ödenek ayrıldı

Doğa Koruma ve Mili Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerindeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için 2018 yılında ilgili belediyelere 407 bin 995 TL ödenek ayrıldı.Koruma Kanunu kapsamında...

Doğa Koruma ve Mili Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerindeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için 2018 yılında ilgili belediyelere 407 bin 995 TL ödenek ayrıldı.

Koruma Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü olarak hayvan haklarına yönelik faaliyetlere hızlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.

Doğa Koruma ve Mili Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgenin sorumluluk sahası içinde yer alan Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için belediyelere 2018 yılında hayvan başına 65 TL olmak üzere 4 ilde toplamda 407 bin 995 TL ödenek ayrıldı. Ayrıca 83 bin 470 mikroçip, 97 çip okuyucu, 5 bin mama ve su kabı ile 200’e yakın kedi- köpek evleri dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hayvan hakları ihlallerine ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi de ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürütülüyor. Hayvan sevgisinin artırılması ve hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla her yaş grubuna yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının da tedavi ve rehabilitasyonları yapıldıktan sonra yeniden doğaya kazandırılmaları sağlanmıştır. 2018 yılında 600’ e yakın yaban hayvanına müdahale edilmiştir. Unutmayalım ki hayvanlarımız bize emanettir” denildi.