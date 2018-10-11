Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı’daki çiftlikte yetiştirilip geçen yıl ocak ayında dağıtılmaya başlanan sakız koçları üreticinin yüzünü güldürdü.

Sakız koçlarının dahil edildiği sürülerin durumları Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kontrol edildi. Sakız koçlarının sürülerine katılmasıyla birlikte ikiz doğum oranının arttığını söyleyen üreticilerin yüzü gülüyor. Sakız koçlarının ilk yavrularının dünyaya gelmeye başlamasıyla birlikte başlanan üretici ziyaretlerinde hem dağıtılan koçların durumları kontrol edildi hem de üreticilerin talepleri dinlendi.

Kaliteli bir koçun fiyatının yüksek olmasından dolayı satın alamadıklarını, Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu koç desteğinden çok memnun olduklarını belirten üreticiler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kendilerine verilen destekten dolayı çok memnun olduğunu belirten üreticilere ziyaretlerde koyun besleme ve temel hastalıklar hakkında da bilgi verildi. 2018 yılı başında Koçarlı ilçesinde ikamet eden 20 baş ve üzeri koyuna sahip tüm üreticilerin sakız koçu talepleri yerine getirilmiş, daha sonra destek genişletilerek Aydın’ın 17 ilçesindeki üreticilerin koç taleplerini yerine getirilmeye başlanmıştı.

Başkan Çerçioğlu, “Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız”

Üreticilere bol kazançlar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanız Özlem Çerçioğlu "Aydın’da hayvancılığı geliştirmek için uyguladığımız projelerden birisinin daha meyvelerini almaya başladık. Gördük ki dağıttığımız sakız koçlarının verimliliği üreticimize daha fazla kazandırıyor. Hem üreticilerimiz kazanıyor, hem de Türkiye kazanıyor. Biz de bunu gördükçe mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin çiftliğinde yetiştirilen sakız koçlarının Aydın genelindeki koyunculuk işletmelerine desteklemelerin devam ettiğini belirten başkan Çerçioğlu "Uyguladığımız projelerde günü kurtarmayı değil devamlılığı esas alıyoruz. Her zaman söylediğim gibi, hayvancılığı geliştirmek için uyguladığımız birbirinden başarılı projelerimizden edindiğimiz deneyimi, hayvancılığı geliştirmeye niyeti olan bütün kurumlarla paylaşmaya hazırız" diye konuştu.