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24 Nisan 2018 Salı 09:12

Sarıkemerli kadınlar Çakırbeyli Pazarına gitti

Söke’nin Sarıkemer Mahallesinde yaşayan bayanlardan gelen talebi kırmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kadınlar için Çakırbeyli Pazarına araç kaldırdı.Her ürünü organik ve el emeği olan Çakırbeyli Pazarına...

Sarıkemerli kadınlar Çakırbeyli Pazarına gitti
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Söke’nin Sarıkemer Mahallesinde yaşayan bayanlardan gelen talebi kırmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kadınlar için Çakırbeyli Pazarına araç kaldırdı.

Her ürünü organik ve el emeği olan Çakırbeyli Pazarına talep artarken, bazı yerleşim yerlerine uzak kalan Çakırbeyli Pazarına gitmek isteyen vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan araç talebinde bulundu. Bu taleplere cevap veren Başkan Çerçioğlu, Sarıkemer’de yaşayan 60 kadını Çakırbeyli pazarına götürdü.

Pazarda hemen hemen tüm standları gezen Sarıkemerli kadınlar Çakırbeyli’de güzel bir Pazar geçirmenin keyfini yaşadı. Pazarda çilek, bal, patlıcan, domates, ceviz, künar, bazlama, çiçek, hamur işi, zeytin, peynir, yoğurt ve benzeri ürünler vatandaşların ve Sarıkemerli kadınların yoğun ilgisini çekti. Kendilerine bu hizmeti sunan ve bu pazarı görmelerine olanak sağlayan Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden kadınlar, “ Her şey doğal. Gayet de hijyenik. Bu tür organik pazarların artmasını diliyoruz. Gazetelerde televizyonlarda görüyorduk. Şimdi bizzat geldik. Bize bu tür güzellikleri görmemizi fırsat sağlayan Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştular
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