AYDIN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Şaşkın sürücülerin motosikletleri böyle çarpıştı

Aydın’da sabahın erken saatlerinde işe yetişmeye çalışan iki motosikletli bomboş yolda çarpıştı. Henüz uyku sersemi olan iki motosikletlinin 3 şeritli karayolunda çarpışma anı kameralara yansıdı.

Şaşkın sürücülerin motosikletleri böyle çarpıştı
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Aydın’da sabahın erken saatlerinde işe yetişmeye çalışan iki motosikletli bomboş yolda çarpıştı. Henüz uyku sersemi olan iki motosikletlinin 3 şeritli karayolunda çarpışma anı kameralara yansıdı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu üzeri ASTİM OSB yakınlarında meydana geldi. Kameralara anbean yansıyan görüntülere göre; işe gitmekte olduğu öğrenilen iki motosikletliden birisi ASTİM’e doğru seyir halinde iken diğeri de OSB yakınlarında motosikleti ile geçidi kullanıp karşı yöne geçmek istiyor. Koskoca yolda birbirini fark etmeyen motosiklet sürücüleri çarpışarak yolun ortasına savruluyor.

Kaza sırasında yoldan başka bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, çarpışmanın etkisi ile asfalt zemine çarpan her iki motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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