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15 Ekim 2018 Pazartesi 19:04

Semra Şener TGF Yönetim Kurulu’nda

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Genel kurulda TGF mevcut başkanı...

Semra Şener TGF Yönetim Kurulu'nda
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Genel kurulda TGF mevcut başkanı Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile TGF Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim yarıştı.

Kongrede yurt geneli, Azerbaycan ile KKTC’den toplam 197 delege tarafından oy kullanıldı. Genel Kurulda Yılmaz Karaca 103 oy alarak güven tazelerken, Mehmet Ali Dim 93 oy alırken, 1 oy boş çıktı.

Genel Kurulda İzmir Milletvekili ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı Atila Sertel Divan Başkanlığı yaptı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurulmasında büyük emeği olan Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin merhum Başkanı Mustafa Çezik’in görevini devam ettiren Semra Sener de TGF Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

TGF Yönetim Kurulu; “Yılmaz Karaca, Semra Şener, İbrahim Erdoğan, Cafer Esendemir, Turgay Demirtaş, Kenan Çimen, Bayram Ekici, Sezai Matur, Kemal Kapaklı, Derya Akbıyık, Cemal İncesoyluer, Levent Altun, İlker Ülker, Süleyman Akbulut ve Özgür Özen’den oluştu.
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