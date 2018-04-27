Şenol; “Ramazan’da kimseye kan aratmayacağız”

Kızılay Aydın Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, gerekli önlemleri aldıklarını, Ramazan ayı içerisinde kan sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Kızılay Aydın Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kan bağışının önemli olduğunu belirterek, bugünlerde yapılan kan bağışlarının Ramazan ayı içerisinde kullanabileceğini aktardı.

Şenol yaptığı açıklamada, “ Önümüzde Ramazan ayı var. Ülkemizde adı konmamış bir savaş içerisindeyiz. Askerlerimize hastalarımıza kan lazım. Ramazan’da kan bağışı düşüyor. İnşallah Ramazan ayında da bu çalışmalar neticesinde hastalarımıza kan aratmayacağız. Geçen seneye göre bu sene gayet iyi gidiyoruz. Şu ana kadar çok nadir kan grupları ve trombisit dışında hiç kimseye kan aratmadık. Ramazan ayına da iyi gireceğiz inşallah. Bu sene kış biraz daha yumuşak geçtiği için, geçen sene Ocak ayında yaşadığımız sıkıntıyı bu sene yaşamadık. Şu anda bizi tedirgin eden yaz ayları. Bugünlerde yapılan kan bağışları çok önemli. Kanın ömrü 42 gündür, dolayısıyla bugün yapılan kan bağışını Ramazan’da da kullanabileceğiz. Ramazan ayına mümkün olduğunca yüksek stokta girmek istiyoruz. Şu an için başladığı gibi gittiği sürece bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah bu sene Ramazan’da kimseye kan aratmayacağız” dedi.