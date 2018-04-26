Sevginin dili yok

Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Özel Değişim Koleji’nin misafiri olarak Türkiye’ye gelen öğrenciler bir haftalık programın ardından ülkelerine uğurlandı. Adeta kültür elçisi gibi çalışan...

Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Özel Değişim Koleji’nin misafiri olarak Türkiye’ye gelen öğrenciler bir haftalık programın ardından ülkelerine uğurlandı. Adeta kültür elçisi gibi çalışan Değişim Koleji Öğrencileri ile Romanyalı öğrencilerin gözü yaşlı vedası velileri de duygulandırdı. Aydın’ı ve Türk kültürünü öğrenen Roman öğrenciler, bundan sonraki tatillerini Türkiye’de geçireceklerini belirttiler.

Aydın’a heyet olarak 19 Nisan günü gelen öğrenciler, bir hafta boyunca kendilerini konuk eden öğrenciler ve aileleri ile güzel vakit geçirdiler. Özel Değişim Koleji’nin programın yanında serbest zamanlarda konuk oldukları aileler ve arkadaşları ile Ege’nin değişik tarihi ve turistik bölgelerine gezen öğrenciler Türkiye’ye hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Bir haftalık program sonunda 37 kişilik heyet için uğurlama programı düzenlendi. Okul Bahçesi’nde düzenlenen uğurlama programında öğrencilerin birbirine vedası güç oldu. Sıkı birer dost olan Roman öğrencilerle Özel Değişim Koleji öğrencileri gözyaşlarına hakim olmazken yaşanan duygusal manzara büyükleri de ağlattı.

“Projemiz güzel dostluklara vesile oldu”

Aydın Özel Değişim Koleji olarak ‘Çocukların Gözünden Kültürel Miras’ projesi kapsamında Romanya’nın Sighişoara şehrindeki AurelMosara Okulu ile ortak çalışma yaptıklarını ve projenin önemli bir dostluğa dönüştüğünü belirten Özel Aydın Değişim Koleji İngilizce Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Ayşen Elalmış,”Projemiz güzel dostluklara da vesile oldu” dedi. Yarının büyükleri bugünün çocuklarının çok iyi kaynaştığını ve çok güzel dostluklar edindiğini belirten Elalmış, okul olarak bu tür projelere ağırlık vereceklerini söyledi.