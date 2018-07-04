AYDIN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:49

Sigara izmariti mahalleyi ayağa kaldırdı

Aydın’da akşam saatlerinde bir apartmanın ışıklandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının bina sakinlerinden birinin söndürmeden apartman boşluğuna attığı sigara izmaritinden...

Sigara izmariti mahalleyi ayağa kaldırdı
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Aydın’da akşam saatlerinde bir apartmanın ışıklandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının bina sakinlerinden birinin söndürmeden apartman boşluğuna attığı sigara izmaritinden çıktığı belirtildi.

Akşam saatlerine Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 68 numaralı binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler apartmanın 1. katından ışıklıkta çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede tüm apartman duman altında kalırken yangının ışıklı olarak ulanılan bölümdeki çöp ve yanıcı maddelerin üzerine söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.
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