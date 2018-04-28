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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:50

Söke AK Parti’de Fatih Gürer ve Rafet Göbekli adaylıklarını açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer ve ilçe yönetim kurulu üyesi Rafet Göbekli milletvekili aday adayı olduklarını açıkladılar. Basın toplantısı AK Parti Söke ilçe merkezinde gerçekleştirildi.İlk açıklamayı...

Söke AK Parti'de Fatih Gürer ve Rafet Göbekli adaylıklarını açıkladı
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer ve ilçe yönetim kurulu üyesi Rafet Göbekli milletvekili aday adayı olduklarını açıkladılar. Basın toplantısı AK Parti Söke ilçe merkezinde gerçekleştirildi.

İlk açıklamayı Fatih Gürer yaptı. Gürer açıklamasında, birlikte görev yaptığı ilçe teşkilatının tüm kademelerinden helallik istedi. Fatih Gürer; “Partinin çeşitli kademelerinden görev yapmanın ardından 2014 yılından bu yana ilçe başkanı olarak yaklaşık 5 yıldır görev yapmaktaydım. Bu süreç içinde yanımda duran, benimle birlikte yürüyen partimizin tüm kademelerine teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler, benden yana bir hakları varsa bende hakkımı helal ediyorum. Seçim süreci gereği aday adaylığı için başvurumu yaptım. Genel merkezimizden aday adaylığımız için onay geldi. AK Parti çatısı altında verilen göreve hazırız ve rıza gösteririz” dedi.

Aydın’ın en genç milletvekili aday adayı olduğunu ve bunun önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu belirten Rafet Göbekli; “Teknoloji, bilim, sanatla yeni ve güçlü Türkiye’yi ortaya çıkaracak ne varsa hizmet vermek için bende hazırım” dedi.

İlçe Başkanlığı görevinin Ak Parti Söke İlçe Teşkilatı Siyaset ve Hukuk İşleri Başkanı Namık Yıldırım tarafından vekaleten yürütüleceği belirtildi.

Ak Parti Söke İlçe Başkan Vekili Namık Yıldırım ise seçim sürecinin Söke, Aydın ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Söke İlçe Teşkilatı içinden çıkan iki milletvekili aday adayına başarılar diledi.
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