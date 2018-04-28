AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:28

Söke Belediyesi’nden çocuk etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından düzenlenen programda kreş ve ana sınıfı öğrencileri bir araya geldi.Söke Belediye Bandosunun konseri ile başlayan etkinlikte kreş öğrencilerinin...

Söke Belediyesi'nden çocuk etkinliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından düzenlenen programda kreş ve ana sınıfı öğrencileri bir araya geldi.

Söke Belediye Bandosunun konseri ile başlayan etkinlikte kreş öğrencilerinin hazırladığı özel gösterilerin yanı sıra şişme oyun parkları, palyaço gösterileri ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler yer aldı.

Etkinlikte; Sevimli Dahiler Kreşi, Renkli Kalemler, Dönder Kreş, Furkan Kreş, Kıvanç Kreş, Enfa Okulları’nın minikleri bir birinden güzel gösterileri ile adeta büyülediler. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlik alanına kurulan oyun parklarında eğlenme fırsatı bulan minikler keyifli bir gün geçirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladılar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku