Söke Belediyesi’nden çocuk etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından düzenlenen programda kreş ve ana sınıfı öğrencileri bir araya geldi.Söke Belediye Bandosunun konseri ile başlayan etkinlikte kreş öğrencilerinin...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından düzenlenen programda kreş ve ana sınıfı öğrencileri bir araya geldi.

Söke Belediye Bandosunun konseri ile başlayan etkinlikte kreş öğrencilerinin hazırladığı özel gösterilerin yanı sıra şişme oyun parkları, palyaço gösterileri ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler yer aldı.

Etkinlikte; Sevimli Dahiler Kreşi, Renkli Kalemler, Dönder Kreş, Furkan Kreş, Kıvanç Kreş, Enfa Okulları’nın minikleri bir birinden güzel gösterileri ile adeta büyülediler. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlik alanına kurulan oyun parklarında eğlenme fırsatı bulan minikler keyifli bir gün geçirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladılar.