Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü aşıya dikkat çekti

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü , 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Aşı Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği etkinliklerde aşının önemine dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı, bağışıklama programında hedef kitle olan özellikle beş yaş altı bebeklerin hepsinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Aşı Haftası içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerde aşının öneminin farkındalığının arttırılması, aşının çocuk ve ebeveynlerinin sağlığı açısından öneminin anlatılması amaçlanıyor.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü de ilçede bu yönde faaliyetler gerçekleştiriyor. Bunlardan biri 2 No.lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde yapıldı. ASM içinde oluşturulan stantta broşürler dağıtılırken, gelen vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy; “Özellikle 5 yaş altı çocuklara yapılan aşılarla önlenebilir hastalıklardan doğacak ölüm ve sakatlıkları azaltmaya çalışıyoruz. Böylece çocukların daha sağlıklı yaşamalarını sağlıyoruz. Ülkemizde yaşam süresinin uzaması, yaşlılarda artan kronik rahatsızlıklara karşı bağışıklamayı arttıracak aşılarımız da var. Özellikle grip ve zatürreye karşı olan bağışıklama aşıları konusunda da bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Doğan bebeklerin ailelerinin bebekleri doğar doğmaz ASM’lere başvuruda bulundukları ve buradaki Aile Hekimlerince aşı takiplerinin yapıldığına dikkat çeken Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy; Söke’de çocukların aşılanma oranının yüzde yüz seviyesinde ve çok başarılı olduğunu söyledi.