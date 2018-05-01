Söke’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

Söke’de sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutladı.Basın açıklaması öncesinde halaylar çekildi, 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu Söke Cumhuriyet meydanında yaşandı.1 Mayıs nedeniyle...

Söke’de sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutladı.

Basın açıklaması öncesinde halaylar çekildi, 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu Söke Cumhuriyet meydanında yaşandı.

1 Mayıs nedeniyle yapılan kitlesel basın açıklamasında; “İş güvencemize ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına, performans sistemine, mezarda emekliliğe mahkum edilmeye ve de emeklilikte iyi bir yaşam sürmeyi istiyoruz. Kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik taciz ve istismara, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan ayrımcılıkların yaşanmamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.