AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:57

Söke’de kadınların el emekleri sergilendi

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan hobi ve meslek edindirme kurslarının yılsonu sergisi açıldı. Santral Garaj arkasında bulunan Söke Belediyesi AVM’de açılan sergi büyük ilgi gördü.Deri tasarım, takı tasarım,...

Söke'de kadınların el emekleri sergilendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan hobi ve meslek edindirme kurslarının yılsonu sergisi açıldı. Santral Garaj arkasında bulunan Söke Belediyesi AVM’de açılan sergi büyük ilgi gördü.

Deri tasarım, takı tasarım, ev aksesuarları gibi çeşitli branşlarda açılan ve kursiyerlerinin büyük bir bölümü kadın olan kurslarda elde edilen ürünlerin sergisi büyük beğeni topladı. Sadece 5 aylık dönemde gerçekleşen kurslarda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin sergisi 4 Mayıs Cuma günü akşam saatlerine kadar açık kalacak.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Söke Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Öznur Polatçı’nın da katıldığı sergi de Söke Belediyesi gençlik korosu da mini bir konser verdi. Sergi açılışında konuşan Başkan Toyran, Söke Belediyesi’nin Halk eğitim Merkezi ile uyumlu bir çalışma sergilediğini ve bunun sonucunda kurslara yüksek katılımın olduğunu söyledi. Özellikle kadınların vakit geçirmeleri yada ailelerine ekonomik katkı sağlayabilmeleri adına kursları çok önemsediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere emekleri olan herkese çok teşekkür etti. Başkan Toyran Söke Belediyesi kursları ve faaliyetlerinin çevreye de örnek olduğunu dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku