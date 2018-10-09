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09 Ekim 2018 Salı 15:57

Söke’de Karşı Şeride Geçen Otomobil Otobüse Çarptı: 2 Yaralı

Söke-İzmir Karayolu Argavlı Mahallesi’nde meydana gelen kazada refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil karşı yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı.Sürücüsü Müslüm Yelce yönetimindeki 35 ABT 221 plakalı otomobil İzmir yönünden...

Söke'de Karşı Şeride Geçen Otomobil Otobüse Çarptı: 2 Yaralı
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Söke-İzmir Karayolu Argavlı Mahallesi’nde meydana gelen kazada refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil karşı yönden gelen yolcu otobüsüne çarptı.

Sürücüsü Müslüm Yelce yönetimindeki 35 ABT 221 plakalı otomobil İzmir yönünden Söke yönüne doğru seyrederken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu araçtan kurtulan otomobil daha sonra yine aynı yönde seyreden 09 K 3964 plakalı otomobile hafifçe çarpmasının ardından bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun ortasındaki refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen Ali Çetinkaya yönetimindeki 64 AU 267 plakalı bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı. Otobüsün ardından takla atan otomobil yolun kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada Müslüm Yelce yönetimindeki 35 ABT 221 plakalı otomobil hurdaya döndü. Sürücü Müslüm Yelce’nin hafif ve araçta bulunan Beytullah Güven’in ağır yaralandığı belirtildi. Beytullah Güven sıkıştığı araçtan Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüsün ön camı ve ön sol tarafında ciddi hasarın oluştuğu kazada, otobüsün içinde bulunan yolcuların da korku yaşadıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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