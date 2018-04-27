Söke’de satranç projesi devam ediyor

Söke’de “Her Yerde Her Yaşta Satranç” projesi hız kesmeden devam ediyor.Satranç öğrenme yada oynamanın yaşı ve yerinin olmadığını gösteren proje bir kez daha yapıldı. Düzenlenen turnuvaya çok sayıda satranç gönüllüsü katıldı.Söke...

Söke’de “Her Yerde Her Yaşta Satranç” projesi hız kesmeden devam ediyor.

Satranç öğrenme yada oynamanın yaşı ve yerinin olmadığını gösteren proje bir kez daha yapıldı. Düzenlenen turnuvaya çok sayıda satranç gönüllüsü katıldı.

Söke İlçe Kaymakamlığı himayesinde başta Satranç Federasyonu İlçe temsilciliği ve çeşitli kurumların destekleriyle gerçekleştirilen “Her Yerde Her Yaşta Satranç” projesi beğeni topluyor. Proje kapsamında son turnuva, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapıldı. Açılış hamlesini Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın yaptığı turnuvanın sonunda sporculara katılım belgeleri ve ödülleri verildi.

Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Sökeli her öğrenci satranç oynayasın diye çalışan başta satranç ilçe temsilciliği olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.