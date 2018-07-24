Söke’de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Söke’de aralıksız sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarında Kurtuluş Caddesi’nden sonra sıra Kayas Caddesi’ne geldi.

Pazar esnafının ve vatandaşların isteği ve Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Kayas Caddesi’nde sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı. Bir haftada bitirilmesi beklenen çalışmalar ekiplerin gece gündüz çalışması ile bugün kurulacak Salı Pazarı’na yetiştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Söke’nin Kayas Caddesi’nde süren çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yaptığı incelemenin ardından kısa bir değerlendirme de bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli, “Başkanımızın talimatları ile günde binlerce kişinin kullandığı hastane yolu olan Kayas Caddesi’nde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yoğun çalışma tempomuzu daha da artırarak Kayas Caddemizde kurulan Salı Pazarı öncesinde vatandaşlarımıza sorunsuz, kaliteli ve sürdürülebilir bir üstyapı sunmayı hedefledik. Sayın başkanımızın talimatları ile birinci etap asfalt çalışmamızı 3 gün 3 gece hız kesmeden çalışarak Salı Pazarına yetiştirdik.” dedi.

“Bu Yol Bizim Yüz Akımız Olacak”

Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ahmet Yöntem’de, yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek,” Benim mahalleme kim bir çivi çakıyorsa Allah ondan razı olsun. Özlem Başkanımıza, teşekkür ediyorum. Fatih kardeşimize teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar bu mezbelelikten kurtardılar. Bu cadde aynı zamanda 10 bin kişinin kullandığı hastane yolu. Çok büyük bir ihtiyacı karşıladılar. Özlem Başkanımıza, emeği geçenlere özellikle de çok hızlı ve mükemmel çalışan ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekipler çok hızlı çalışıyor. Fatih Bey’de bir an başlarından ayrılmadı. Ben de pazar günü yerinde takip ettim. Normalde 1 hafta sürmesi gereken çalışmaları pazarımız kurulacağı için hızlandırdılar. Pazar burada dar gelirli vatandaşlar için çok önemli bu yüzden mutluyum. Yolumuz çok güzel oldu. Mahallemiz gelişiyor, güzelleşiyor. Caddemizin asfaltlanması ile Söke’nin elit mahallelerinden biri olacak” dedi.