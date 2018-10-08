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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:12

Söke’de Turunçlar El Emeği ve Üretici Pazarı açıldı

Söke’nin Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkii mesire alanı yanında el emeği ve üretici pazarının açılışı yapıldı.Söke Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünleri başta olmak üzere yöre halkının kendi üretimleri olan...

Söke'de Turunçlar El Emeği ve Üretici Pazarı açıldı
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Söke’nin Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkii mesire alanı yanında el emeği ve üretici pazarının açılışı yapıldı.

Söke Belediyesi tarafından kadınların el emeği ürünleri başta olmak üzere yöre halkının kendi üretimleri olan organik ürünleri satışa sunabilmeleri için oluşturulan Pazar, hafta sonları kurulacak. Turunçlar el emeği ve üretici pazarı mesire alanının yanında olması ve Priene antik kentinin girişinde bulunmasıyla; ilçenin tanıtımına ve ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarın açılış törenine CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez de katıldı.

Açılış töreninde ilk konuşmayı Güllübahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Akgüneş yaptı. Akgüneş konuşmasında mahallesine değer katan hizmetler yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve ekibine teşekkür etti. Söke Belediyesi’nin bin kilometrekarelik hizmet alanı içerisinde önemsediği yerler olduğunu, Güllübahçe ve Turunçların bunlardan biri olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptığı konuşmasında; “Güllübahçe hem hareket kabiliyetimizin olduğu hem de turizm açısından ilçemize çok büyük katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz bir yerlerden biri. Serçin’de yılanbalığı ile başlattığımız çalışmalar, geçen yıl yine burada mesire alanı ile başlattığımız çalışmalar ve en önemlisi Priene gibi çok önemli bir antik kenti içinde barındıran bir ilçeden bahsediyoruz. Preine önemini UNESCO geçişi dünya mirası listesi içinde yer alarak tescilledi. Bunu önemsiyoruz, her yıl değişik yatırımlarla sizleri buluşturacağız. Yine Turunçlar’da şelale olarak bilinen alanı Söke Belediyesi mülkiyetine kazandırdık. Kışa aylarında başlattığımız çalışmayla yine buraları Turunçlar ve ilçemize kazandıracağız. Güllübahçe son yıllarda kan kaybetmiş bir yer. Turizm rehberleri ile çalışma başattık. Biz Priene ve Güllübahçe’yi eski canlı dönemlerine döndüreceğiz. Bölgemiz antik kentleri, doğal ve kültürel varlıklarıyla avantajlı bir bölge. Bu değerleri ekonomi ve turizme kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turunçlar da açtığımız el emeği ve üretici pazarı da bu değerlerden biri. Açılışımıza katılan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Pazar duasını Güllübahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Akgüneş yaparken, ardından katılıcıların kurdele kesimiyle pazaryerinin açılışı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta Batman’da kaybettiğimiz şehitlerimiz nedeniyle konser ve müzikli eğlence programının yapılmadığı pazaryeri açılışında, katılımın yoğun olduğu gözlendi.
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