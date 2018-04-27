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27 Nisan 2018 Cuma 18:09

Söke’de voleybol heyecanı başladı

Kulüpler Arası Genç Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Söke’de oynanıyor. Aydın ilini Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü’nün temsil ettiği müsabakalarda Denizli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Bodrum Doğuşspor, Salihli Belediyespor...

Söke'de voleybol heyecanı başladı
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Kulüpler Arası Genç Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Söke’de oynanıyor. Aydın ilini Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü’nün temsil ettiği müsabakalarda Denizli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Bodrum Doğuşspor, Salihli Belediyespor ve Bergama Doğaspor yer alıyor. Oynanacak grup müsabakalarında şampiyon olan takım Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek.

Müsabakaların ilk gününde iki maç oynandı. Söke Kapalı Spor Salonunda oynanan ilk maçta Denizli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Bergama Doğaspor karşı karşıya geldi. Maçı Denizli ekibi 3-1 kazandı.

İkinci maçta öke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü ile Salihli Belediyespor karşı karşıya geldi. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu’nun da izleyicileri arasında bulunduğu maçı Aydın’ı temsil eden Söke ekibi Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü 3-0 kaybetti.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek müsabakaların programı şöyle:

28 Nisan Cumartesi 12:00 Bodrum Doğuşspor- Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü, 14:00 Salihli Belediyespor- Bergama Doğaspor.

29 Nisan Pazar 10:00 Bergama Doğaspor- Bodrum Doğuşspor, 12:00 Denizli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü- Salihli Belediyespor, 16:00 Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü- Bergama Doğaspor, 18:00 Bodrum Doğuşspor- Denizli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü.

30 Nisan Pazartesi 11:00 Salihli Belediyespor- Bodrum Doğuşspor, 13:00 Denizli Gençlik Hizmetleri Spor- Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü
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