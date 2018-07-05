AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:01

Sökeli bisikletçiler Türkiye 2.’si oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Yarışına Sökeli sporcular katıldıkları master grupta Türkiye ikincisi olmayı başardı.Söke Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü bisiklet sporcuları...

Sökeli bisikletçiler Türkiye 2.'si oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Yarışına Sökeli sporcular katıldıkları master grupta Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Söke Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü bisiklet sporcuları Öztürk Özyağcı, Mustafa Karaduman ve Ahmet Çoban takım halinde yarışırken, bu yarışı Türkiye 2.’liği başarısı ile taçlandırdılar. Geçtiğimiz yıl Türkiye 3.’sü olan takımın bu kez Türkiye ikinciliği elde etmesi sevinç oluşturdu. Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu; “Takımımız başarısına bir yenisini daha eklemiş, beklentileri yükselmiştir. Bizlere yeni bir gurur daha yaşatan takımımıza başarılar dilerken, tüm sporcularımızı tebrik ederiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku