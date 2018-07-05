Sökeli bisikletçiler Türkiye 2.’si oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Yarışına Sökeli sporcular katıldıkları master grupta Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Söke Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü bisiklet sporcuları Öztürk Özyağcı, Mustafa Karaduman ve Ahmet Çoban takım halinde yarışırken, bu yarışı Türkiye 2.’liği başarısı ile taçlandırdılar. Geçtiğimiz yıl Türkiye 3.’sü olan takımın bu kez Türkiye ikinciliği elde etmesi sevinç oluşturdu. Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu; “Takımımız başarısına bir yenisini daha eklemiş, beklentileri yükselmiştir. Bizlere yeni bir gurur daha yaşatan takımımıza başarılar dilerken, tüm sporcularımızı tebrik ederiz” dedi.