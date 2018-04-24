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24 Nisan 2018 Salı 12:20

Sökeli çocuk yazarların dergisi oldu

Söke’de Çocuk Yazar Dergisi yayın hayatına başladı.Hasan Cüneyt Bozkurt’un koordinatörlüğünde, Söke Sarıkemer İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan ve Beşparmak Dağları’ndaki ekolojik bozulmayı konu edinen “Rehber”...

Sökeli çocuk yazarların dergisi oldu
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Söke’de Çocuk Yazar Dergisi yayın hayatına başladı.

Hasan Cüneyt Bozkurt’un koordinatörlüğünde, Söke Sarıkemer İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan ve Beşparmak Dağları’ndaki ekolojik bozulmayı konu edinen “Rehber” adlı çocuk öyküsü, henüz bir projeye dönüşmeden önce “Çocuk Yazarlar” çalışmasının temelini oluşturdu. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, proje koordinatörü Hasan Cüneyt Bozkurt tarafından gerçekleştirilen yaratıcı yazarlık seminerlerinde toplam 100 gönüllü öğretmen görev aldı. 3 yılda 404 çocuk, kendi kitaplarını yazıp resimlediler. Özbey İlkokulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan gösterisiyle basına tanıtılan “Çocuk Yazar” dergisi, bu birikimle yayın hayatına başladı.

İlk sayıda, Türk Dil Kurumu ve Yunus Nadi Öykü Ödülleri sahibi Necati Güngör’ün “Beni Bu Sesler Oyalar” adlı öyküsü yer alıyor. Proje koordinatörü Hasan Cüneyt Bozkurt’un yayın yönetmenliğini yaptığı mevsimlik çocuk edebiyatı dergisi, çocuk yazarların öykülerinden oluşuyor.
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