Sökeliler, Minikler Çocuk Oyuncakları Sergisi’nde eğlendi

Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evinde yer alan Çocuk Oyuncakları Sergisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin önerisiyle oluşturulan, nostaljik çocuk oyuncaklarının minikler kadar beraberinde...

Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evinde yer alan Çocuk Oyuncakları Sergisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin önerisiyle oluşturulan, nostaljik çocuk oyuncaklarının minikler kadar beraberinde gelen velilerine de keyifli anlar yaşatan serginin konukları bu kez Gurur Gündüz Bakımevi öğrencileri oldu.

Çocuk oyuncakları sergisinde minik öğrenciler sürprizle karşılaştı. Öğrenciler sergiyi gezmelerinin ardından boyama etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Ayrıca Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla çocuklara ÇEVKİ’nin macerasını içeren ve doğaya önem verilmesi gerektiğini öğütleyen kitaplar hediye edildi.

Minik öğrencilerin Çocuk Oyuncakları Sergisi ziyaretinde bulunan Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evinde, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisimizin önerisiyle, Söke Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Toyran’ın destekleriyle oluşturulan Çocuk Oyuncakları Sergimizde minik öğrencilerimizi ağırladık. Öğrencilerimizin keyifli bir gün geçirmeleri bizleri oldukça mutlu etti. Etkinliğin gerçekleşmesinde Gurur Gündüz Bakımevi öğrencilerine ve öğretmenlerine, Damla Baybora’ya, Lütfiye Öner’e, Şefika Katipoğlu’na, Müze sorumlusu Cevdet Üzüm’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.