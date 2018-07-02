Sorgulamada yakayı ele verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi polis tarafından yapılan sorgulamada yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Amirliği Asayiş ekiplerinin yapmış olduğu sorgulamada, M.A. isimli şahsın...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi polis tarafından yapılan sorgulamada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Amirliği Asayiş ekiplerinin yapmış olduğu sorgulamada, M.A. isimli şahsın Kuşadası Polis Merkezi Amirliğince Hacifeyzullah Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı tespit edildi. M.A. isimli şahıs yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.