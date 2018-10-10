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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:52

Sosyal Kooperatifçilik Treni AYTO’da

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal kooperatifçiliğe yönelik farkındalığın artırılması, sosyal kooperatifçilik anlayışının desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında Ankara’dan...

Sosyal Kooperatifçilik Treni AYTO'da
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Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal kooperatifçiliğe yönelik farkındalığın artırılması, sosyal kooperatifçilik anlayışının desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında Ankara’dan yola çıkan ’Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni’ Aydın’a geldi.

Etkinlikler kapsamında AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen ’Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni’ bilgilendirme toplantısına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit ile Aydın’daki kurum amirleri, Oda Başkanları, Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve AYTO Üyeleri katıldı.

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu yaptığı konuşmada, kooperatifçiliğin önemine değinirken, kooperatiflerin ekonomik krizlerden en az etkilenen kurumlar olduğunu bu yüzden toplumun dezavantajlı kesimleri için sosyal kooperatifçiliğin yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, böylesine güzel bir projenin bilgilendirme toplantısını AYTO’da gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ülken, “Aydın Ticaret Odası olarak kadın girişimciliğine verdimiz önemi salona baktığınızda görebilirsiniz. Bizler Aydınlı kadınlar için sosyal kooperatifçilik anlamında neler yapabiliriz sizlerden bunları duymak istiyoruz. Aydın Ticaret Odası olarak biz de yapılabilecek her şeyin arkasındayız” dedi.

Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ise, “Bu topraklarda ilk demiryolunun yapıldığı Aydın’a trenin gelmemesi düşünülemezdi. Bu açıdan sizlere teşekkür ediyorum. Girişimcilik konusunda Aydın ülkede ön sıralarda fakat birlikte iş yapma konusunda zayıfız. Bunu geliştirerek sosyal kooperatifçilikte de Aydın’da önemli işler yapacağız”, dedi.

Yapılan sunumların ardından soru cevap kısmıyla program sona erdi.
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