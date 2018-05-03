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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:36

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen 3,5 milyarlık ihracat hedefi

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1980 sonrasında ihracatını 174 kat arttırarak ihracat artış rekortmeni olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2023 yılı için belirlenen 3,5 milyar dolar ihracat hedefini daha...

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen 3,5 milyarlık ihracat hedefi
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Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1980 sonrasında ihracatını 174 kat arttırarak ihracat artış rekortmeni olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2023 yılı için belirlenen 3,5 milyar dolar ihracat hedefini daha erken yakalamayı hedefliyor.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2023 yılı için 3,5 milyar dolar ihracat hedefi olduğu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, son bir yıllık dönemde yüzde 20’lik ihracat artış hızıyla 2 milyar 400 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, 2023 yılını beklemeden 3.5 milyar dolar ihracat rakamına kendi görev süreleri içerisinde ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Ege’den 1 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç ediyoruz”

Türkiye’nin gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 42’sinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyelerince yapıldığının altını çizen Girit, “Son bir yılda 994 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında 1 milyar dolar barajını geçeceğiz. Bu aynı zamanda Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda ürünleri ihraç eden birlikler arasında bir ilk olacak” diye konuştu.
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