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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:38

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık yaparlarken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen...

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık yaparlarken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evden hırsızlık olayında suçüstü yakalanan M.A.K. ve B.H. isimli şahıslara ait çantada yapılan aramada 1 adet tabanca, 5 adet değişik marka ve modelde cep telefonu, 12 adet sikke ve 1 adet insan figürlü heykel ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A.K’nın 2 adet hükümlünün veya tutuklunun kaçması, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ile hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. M.A.K. ve B.H. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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