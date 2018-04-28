Sultanhisar’da STEM’li uçurtma şenliği

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde STEM Haftası kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Uçurtmanı tasarla gel’ şenliğinde rengarenk uçurtmalar birincilik için yarıştı.

Atça Cumhuriyet Anaokulu koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe tasarladıkları birbirinden ilginç uçurtmalarla katılan ilçe genelindeki ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler renkli görüntülere neden oldu.

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, ilçedeki okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri, okul öncesi eğitim gören ve ilkokulların birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlik Atça Stadında gerçekleştirildi. Birbirinden ilginç şekilde tasarlanan uçurtmalarla yarışan 215 öğrenci ve 120 veli renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Bilgin’in de uçurtması ile katıldığı etkinliğin amacının STEM kapsamında eğitim olduğunu ifade eden Atça Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Halil İbrahim Sağlık, “21-29 Nisan STEM Haftası dolayısıyla Sultanhisar’daki STEM proje okulu olan okulumuz koordinatörlüğünde ilk kez ‘Uçurtmanı tasarla gel’ etkinliği düzenledik. STEM kelimesi, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. STEM eğitimleri sayesinde çocuklarımızın çok küçük yaşlarda yeteneklerini ya da geliştirilebilecek gizli yeteneklerini keşfetmemizin ve geliştirebilmemizin yolu açılmaktadır. STEM eğitimleri sayesinde gelecekte dünyayı değiştirebilecek mühendisler yetiştirilebilecek, üreten, düşünen, geleceğe aydınlık bakan nesillere sahip olacağız. STEM haftası dolayısıyla planladığımız ‘Uçurtmanı Tasarla Gel’ STEM etkinliğinde uçurtmalar sınıf ortamında, öğretmenler önderliğinde öğrencilerle hazırlandı. Çocuklarımız uçurtmalarını hazırlarken ve uçururken aslında fen, matematik, mühendislik, tasarım, coğrafya derslerini bir bütün içerisinde yaparak ve yaşayarak işlemiş oldu. Etkinliğimize 215 öğrenci ve öğrenci velileri katıldı. Katılan öğrencilerimize katılım belgesi verilmiştir. “Uçurtmanı Tasarla Gel” STEM etkinliğimiz küçük yaşlarda çocuklarımıza fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin somut bir çalışmasıdır. Tamamen bir eğitim çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Çocuklarımız ders olarak haftalarca işleyecekleri konuları yaparak, yaşayarak, somutlaştırarak ve en önemlisi eğlenerek öğrenmişlerdir. Etkinliğe katılan Sabiha Gökçen Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Beşeylül İlkokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Pilot ilçe Sultanhisar

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, “STEM projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Aydın’daki pilot okullarda uygulanmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda ilimizdeki tüm okullarda da uygulanacak. İlçemizde de Atça Cumhuriyet Anaokulu da STEM çalışmalarında çok önemli yollar kat etti” dedi. Kaymakam Turgay Hakan Bilgin de konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “STEM’in eğitimdeki önemi çok büyük. Özellikle okul öncesinden başlanılarak eğitimin diğer kademelerinde de yaygınlaştırılması ilçe eğitimindeki başarıya büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Gün boyu süren etkinlikler sonunda en ilginç tasarımlar da belirlenirken etkinliğe katılan tüm çocuklara birer katılım sertifikası verildi.