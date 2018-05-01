“Sürekli yorgunsanız fibromiyaloji olabilirsiniz”

Boyun, omuz, göğüs, sırt bölgesi, kol ve bacaklarda oluşan ve sebebi bulunamayan ve bir türlü geçmeyen ağrıların altındaki nedenin fibromiyalji rahatsızlığı olabileceği belirtildi.

Fizirem Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Uzmanı Dr. Yılmaz Sarıoğlu, fibromiyalji hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Yılmaz Sarıoğlu, “Fibromiyalji tüm vücudu etkileyen yaygın kas ve eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, uyku bozuklukları, depresyon, mutsuzluk, baş ağrısı, hormonal bozukluklar, bağırsak problemlerinin birlikte görülebildiği bir yumuşak doku romatizmasıdır. Halk arasında genellikle kas romatizması olarak bilinen bu rahatsızlık tükenmişlik sendromu olarak da ifade edilmektedir” dedi.

Hastaların genellikle yaygın kas ağrılarından dert yandıklarını belirten Sarıoğlı, “Ağrılar özellikle boyun, sırt, bel, omuz kuşağı, göğüs, kalça, uyluk, baldır ve kollarda görülebilmektedir. Ağrı sıklıkla yanıcı ve sızlayıcı şekildedir. Zaman zaman bu ağrılar günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek kadar şiddette olabilir. Kaslarda dokunmaya duyarlı hassas bölgeler saptanabilir. Özellikle uykusuzluk, bazen çok uyuma ve dinlendirmeyen bir uyku hastalarımızın sıkça dile getirdikleri şikayetler arasında yer alır. Bu rahatsızlıkta kişiler kendilerini halsiz, yorgun ve bitkin hisseder. Ayrıca sabahları eklemlerde sertlik ile el ve ayaklarda şişlik hissi, mutsuzluk, karın ağrısı gibi birçok belirti yaygın ağrıya eşlik etmektedir. Bu belirtilere sahip çalışan hastalarımızda, konsantrasyonda bozulma, iş motivasyonunda azalma, verimlilikte düşme görülür. Bu nedenle fibromiyaloji rahatsızlığı iş hayatını ve ekonomiyi de olumsuz etkiler” dedi.

Fibromiyalji tanısını, hastanın öyküsünü dinleyerek ve fizik muayenesi yaparak koyduklarını belirten Uzm. Dr. Yılmaz Sarıoğlu, “En az 3 aydır yaygın kas ağrıları olan ve bu ağrının başka bir hastalık ile açıklanamadığı hastalara ‘Yaygın ağrı indeksi’ ve ‘Semptom şiddeti testleri’ uygulayarak fibromiyalji tanısı koyuyoruz. Yapılan laboratuvar testleri ve radyolojik tetkikler genellikle normaldir. Ama altta yatan başka hastalıkların varlığının araştırılması için fibromiyaljiye ait belirtileri olan hastaların, genel fizik muayenelerinin yapılması ve laboratuvar testlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Fibromiyalji’de yaygın kas ağrıları dışında birçok sistemi ilgilendiren şikayetlerin de olması nedeniyle başka hastalıklar ile karıştırılmaktadır. Artık günümüzde Fibromiyalji farkındalığının oluşması ile böyle hastalar daha erken dönemlerde Fizik Tedavi Uzmanına yönlendiriliyor. Bu şekilde erken tedavi ile daha iyi sonuçlar alınıyor” dedi.

“Kadınlarda daha sık görülüyor”

Fibromiyalji’nin kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Fizirem Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Sarıoğlu,toplumda yaklaşık olarak her 100 kişiden 2’sinde fibromiyalji tespit edildiğini söyledi. Rahatsızlığın kadınlarda erkeklere oranla 7-8 kat daha fazla görüldüğünü kaydeden Dr. Sarıoğlu, “Fizik Tedavi Uzmanınca yapılacak olan fibromiyalji tedavisi mutlaka hastaya özgü olmalıdır. Hastanın hastalığıyla ilgili bilgilendirilmesi, yaptığımız önerileri ve uyarıları dikkate alması, takiplerine zamanında gelmesi ve tedaviye uyum göstermesi tedavi başarımızdaki en önemli kısmı oluşturmaktadır. Tedavimizin ikinci basamağında ise ilaç tedavisi ve fizik tedavi yer almaktadır. Fibromiyalji tedavisinde egzersizin ve fizik tedavi uygulamalarının yeri tartışılmayacak kadar büyüktür. Hastalarımıza kas gücü, dayanıklılık, kardiyovasküler ve solunum kapasitesini arttırmaya yönelik; güçlendirme, germe, gevşeme egzersizleri, yürüyüş ve koşuyu içeren aerobik egzersiz programları düzenliyoruz. Bunun yanında sıcak-soğuk uygulama, TENS, Laser ve Ultrason cihazlarımız ile Fizik tedavi uyguluyoruz” diyerek sürekli yorgunluk hissedenlerin Fizik Tedavi Uzmanına müracaat etmesini önerdi.