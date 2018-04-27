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27 Nisan 2018 Cuma 09:04

Tarihi Kavaklı köyünde bir koca çınar

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kavaklı Köy Pazarı, her hafta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her tezgahta başka bir hikayenin hayat bulduğu Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’nda koca bir çınar da her hafta...

Tarihi Kavaklı köyünde bir koca çınar
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kavaklı Köy Pazarı, her hafta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her tezgahta başka bir hikayenin hayat bulduğu Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’nda koca bir çınar da her hafta ziyaretçileri birbirinden taze yeşilliklerle karşılıyor.

"Koca çınar" ise 1968 yılında evlenerek Sultanhisar ilçesine bağlı Tarihi Kavaklı Köyü’ne, Kuvayi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin kapı komşusu eve gelin olarak gelen Emir Ayşe Kıllıoğlu.

Komşuluk ilişkilerinin ilerlemesiyle Yörük Ali Efe’nin ailesiyle güçlü bir bağ kuran Kıllıoğlu da Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’nda tezgâh açıyor.

70 yaşındaki Emir Ayşe Kıllıoğlu’nun tezgâhında, kendi bahçesinde hiç ilaç kullanmadan sadece hayvan gübresiyle yetiştirdiği taze soğanından marula, taze fasulyeden ıspanağa, dere otuna, rokaya, maydanoza, pırasaya kadar birçok çeşit ürün yer alıyor.

Tezgâhına gelenlere Yörük Ali Efe’nin hikâyelerini de anlatan Kıllıoğlu, eskiden evinin önünde kendi yiyecekleri sebzeleri de bu şekilde yetiştirdiklerini dile getiriyor. Emir Ayşe Kıllıoğlu "İnsanlar her pazar köye geliyorlar, yetiştirdiğimiz ürünleri alıyorlar. Bizler ne yiyorsak, köyümüze gelen misafirlere de aynısını satıyoruz" diyor.

Mahallelerine kurulan pazar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Kıllıoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen yetiştirdiği sebzeleri buluşturmak için her hafta ziyaretçileri tezgâhına ve Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’na bekliyor.
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