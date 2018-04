27 Nisan 2018 Cuma 09:04

Tarihi Kavaklı köyünde bir koca çınar

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kavaklı Köy Pazarı, her hafta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her tezgahta başka bir hikayenin hayat bulduğu Tarihi Kavaklı Köy Pazarı’nda koca bir çınar da her hafta...