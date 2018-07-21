Tarihi kentte tarihi konser

Aydın’ın Karacasu ilçesinde UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine alınan Afrodisias’ta Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Antik Kentler Konserleri kapsamında senfoni konseri düzenlendi. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinin klasik batı müziği enstrümanlarıyla icra edildiği geceye katılanlar ezgiler eşliğinde zaman yolcuğu yaptı.

Dünya Mirası Afrodisias’ı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Antik Kentler Konseri düzenlendi. Afrodisias’ın simgesi tetrapylonun ışıklandırıldığı gecede özel olarak kurulan sahnede ilçe ve ilçe dışından gelen çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşın katılımıyla unutulmaz bir gece yaşandı. Programa katılacağı açıklanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un başka programlar nedeniyle katılmadığı gecede Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, çevre ilçelerin Kaymakamları, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, MHP Karacasu Belediye Başkan Adayı Zeki İnal ve ilçe dışından gelenlerle birlikte çok sayıda sanatsever yer aldı.

Şef Orhan Şallıel yönetiminde, Eray İnal’ın düzenlemesi ile solistler Nilgün Kızılcı, Murat Irkılata, Tuba Akyol, Murat Salim Tokaç ve Zafer Albayrak, aralarında Neşet Ertaş’a ait Gönül Dağı, son dönemin popüler olan Erik Dalı, sanat müziğinin unutulmayan eserlerinden Elbet Bir Gün Buluşacağız, Fikrimin İnce Gülü’nün de bulunduğu 12 parçayı icra ettiler. 40 kişilik ekibin klasik batı müziği enstrümanlarıyla seslendirdikleri eserler dinleyenleri mest etti. Tarihi yapıya zarar vermeyecek özel ses sisteminin kullanıldığı etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç da, Padişah Abdülaziz’in bir bestesini icra etti.

Konserde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Köşger, “Konseri ve burada icra edilen her şeyi çok beğendim. Ortam, ambiyans, icra edilen eserler ve bu fikir çok güzel. Emeği geçenlere şehrim ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bugün burada Afrodisias’ta, binlerce yıllık geçmişe sahip Afrodisias’ta Neşet Baba’nın bozlaklarını çok sesli batı müziği enstrümanlarıyla icra ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu derin ve güçlü medeniyet yürüyüşü ilelebet devam edecek. Neşet Baba’yı da, Erik Dalı’nı da, sanat müziği eserlerini de çok beğendim. Sağ olun, var olun” dedi.

Afrodisias’ın değerli bir kent olduğu söyleyen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’da, Afrodisias’ın Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti. Karacasu Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Eriklioğlu da Şef Orhan Şallıel’e teşekkür plaketi takdim etti.

Konsere katılanlardan Ali Küpelioğlu, “Afrodisias Antik Kentini tanıtmak için çok güzel bir organizasyon. Çok canlıydı. Ben çok beğendim ve bunun tekrarını bekliyoruz” dedi. Zerrin Aydın Tavukçu ise “Bizleri çok mutlu eden bir etkinlikti. Devamını diliyoruz. İnşallah diğer antik kentlerde de aynı organizasyonları görürüz. Çok güzel bir geceydi” ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, konserin sonunda UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine alınan Afrodisias Antik Kenti’nin belgesini Vali Köşger’e teslim etti.