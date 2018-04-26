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26 Nisan 2018 Perşembe 09:00

TARSİM’den hayvancılığa destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başlatılan “500 bin anaç koyun ve 250 bin düve” projeleri kapsamında, yetiştiricilere edindirilecek olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar TARSİM’in güvencesinde olacak.“250 Bin Düve” projesi...

TARSİM'den hayvancılığa destek
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başlatılan “500 bin anaç koyun ve 250 bin düve” projeleri kapsamında, yetiştiricilere edindirilecek olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar TARSİM’in güvencesinde olacak.

“250 Bin Düve” projesi için “Dar Kapsamlı Tarife”, “500 bin Anaç Koyun” projesi için ise hırsızlık teminatının da dahil olduğu “Geniş Kapsamlı Tarife” üzerinden işlemler gerçekleştirilecek.

Hayvan popülasyonunun arttırılması, et ithalatının önlenmesi ve ülkemizdeki hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlanması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan projeler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yürütülüyor.

Üreticilerin edinecekleri hayvanlar için ihtiyaç duyulacak “Hayvan Hayat Sigortası” primlerinin yüzde 50’si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden, geriye kalan yüzde 50’lik tutar ise üreticiden tahsil edilmeyerek TARSİM tarafından karşılanacak.

Üreticilerin edindikleri hayvanlarda teminat kapsamında yer alan herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM’in 0850 250 82 77 nolu çağrı merkezine hasar ihbarında bulunması gerekiyor.
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