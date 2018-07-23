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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:28

‘Tatlı Çarşamba’ ile moral depoluyorlar

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları, her hafta düzenlenen ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliği ile bakım merkezi sakinlerine çeşitli etkinlikler düzenleyerek birlikte vakit geçiriyor.Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh...

‘Tatlı Çarşamba' ile moral depoluyorlar
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Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları, her hafta düzenlenen ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliği ile bakım merkezi sakinlerine çeşitli etkinlikler düzenleyerek birlikte vakit geçiriyor.

Aydın Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne (TRSM)kayıtlı hastaların tedavi süreçleri içerisinde rehabilitasyonlarını ve sosyalleşmelerini desteklemek amaçlı çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen etkinlik kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları, bakım merkezi sakinleri bir araya geliyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliği kapsamında merkezde hazırladıkları ikramları bakım merkezi sakinleri ile paylaşıyor. Danışanlar ve bakım merkezi sakinleri müzik ve yöresel oyunlarla gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçiriyor.

Bakım merkezi sakinlerinin düzenlenen bu etkinlikten oldukça keyif aldığını belirten Toplum Ruh Sağlığı Merkez Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Rabia Çetin Güçlüer, “Düzenlenen bu etkinlikle amacımız, bakım merkezi sakinlerimizin moral ve motivasyonlarını en iyi seviyede tutmak, sosyal çevre ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve özgüvenlerini geliştirerek hayata katılmasını sağlamak” dedi.
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