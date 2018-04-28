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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:58

TBKGU Genel Başkanı Bayram Karakaş’dan Söke Ziyareti

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş’tan Söke’ye sürpriz ziyaret.TBKGU Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can’ı ziyaret...

TBKGU Genel Başkanı Bayram Karakaş'dan Söke Ziyareti
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Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş’tan Söke’ye sürpriz ziyaret.

TBKGU Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can’ı ziyaret etti. Yeniden odasının başkanlık görevine seçilmesinden dolayı Samed Can’ı tebrik etti. Oda Başkanı Samed Can ile mesleki sorunlar üzerine sohbet eden Bayram Karakaş daha sonra Söke Berberler ve Kuaförler Odası yönetim kurulu üyesi Gökay Arı’yı da yenilenen mekanında ziyaret etti.
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