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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:28

Teknolojiye maruz kalan çocuklar daha geç konuşuyor

Ege Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Gel, günümüz çocuklarının en çok sevdiği oyuncakların başında gelen dijital oyuncakların çocukların fiziki gelişimini olumsuz etkilediği gibi konuşmasını da geciktirdiğini...

Teknolojiye maruz kalan çocuklar daha geç konuşuyor
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Ege Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Gel, günümüz çocuklarının en çok sevdiği oyuncakların başında gelen dijital oyuncakların çocukların fiziki gelişimini olumsuz etkilediği gibi konuşmasını da geciktirdiğini belirtti. Çocuklar için en iyi oyunun aile fertleri ve arkadaşları ile oynadığı oyun olduğunu belirten Dr. Özgür Gel “Maalesef dijital oyun ve oyuncaklar çocuğu kabuğuna hapsediyor. Oysa eski sistem oyun ve oyuncaklar ise çocukların daha sosyal ve diyalog sahibi olarak yetişmesini sağlıyor” diyerek çocukların günlük 45 dakikadan fazla dijital cihazlarla baş başa kalmamasını önerdi.

Günümüzde her evde bulunan bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonların artık çocuk avutma aracı olarak kullanılmaya başladığını belirten Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Gel, “Maalesef bir çok anne baba çocuğu susturmak ya da oturtulduğu köşeden hiçbir yere ayrılmamasını sağlamak amacıyla dijital cihazları kullanmaya başladı. Oysa çocuğun hareket etmeye birileri ile diyalog kurmaya ihtiyacı var. Dijital cihazlar başında çocuk kendi kabuğundan dışarı çıkamıyor. Bunun sonunda çocukların konuşması da gecikiyor. Hatta bazı çocuklarda konuşma geciktiği konuşma bozukluğuna da neden olabiliyor. Yoğun derecede tablet, telefon kullanan, çocuklarda konuşma gecikmesi yaşanması da normal. Çünkü çocuğun dışarı ile iletişimi yok denecek kadar. Bu nedenle çocukların sanal dünyadan ve dijital alemden gerçek dünyaya döndürülmesi gerekiyor” dedi.

“Aileler kötü örnek”

Sadece bebek derecesindeki çocuklarda değil okula giden çocuklarda da dijital sınırlaması getirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Özgür Gel, “Bu konuda büyükler de küçüklere kötü örnek oluyor. Telefon artık ülkemizde konuşma aracı olmaktan çıkıp daha farklı amaçlarla kullanılmaya başladı. İnsanlar birbirleri ile mesajlaşarak konuşmaya başladı. Bu durum sadece çocuklarda değil toplumda diyalog sıkıntılarına neden olmaya başladı. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Çocuklarınızla ve çevrenizle konuşun” tavsiyelerinde bulundu.
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