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26 Nisan 2018 Perşembe 11:58

Telefon dolandırıcısı altınlarla birlikte suçüstü yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiden yüklü miktarda altın dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce alınan...

Telefon dolandırıcısı altınlarla birlikte suçüstü yakalandı
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AYDIN (İHA) – Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiden yüklü miktarda altın dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce alınan istihbari bilgilerde kendisini polis-savcı olarak tanıtan şüphelinin, Yenipazar ilçesinde bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığının öğrenildi. Bunun üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Yenipazar ilçesine giderek yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli M.B. suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında dolandırdığı L.B’den aldığı 3 adet burma bilezik, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 1 adet 5’i bir yerde diye tabir edilen altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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