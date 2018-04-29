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29 Nisan 2018 Pazar 17:38

TFF 3.Lig Aydınspor 1923:0 Utaş Uşakspor:0

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Aydınspor 1923 ligin 33.hafta müsabakasında kendi sahasında ağırladığı Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Aydınspor 1923 Bölgesel Amatör Lige düşerken, Utaş Uşakspor şampiyon olarak 2.Lige...

TFF 3.Lig Aydınspor 1923:0 Utaş Uşakspor:0
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TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Aydınspor 1923 ligin 33.hafta müsabakasında kendi sahasında ağırladığı Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Aydınspor 1923 Bölgesel Amatör Lige düşerken, Utaş Uşakspor şampiyon olarak 2.Lige yükseldi.

Maçtan dakikalar:

13.dakikada Utaş Uşakspor’un kullandığı korner atışında Ekrem’in ortasında Şahin’in kafa vuruşunda kaleci Engin topu son anda kurtardı.

27.dakikada Aydınspor 1923 atağında Serkan’ın ortaladığı topa, Osman kafa ile vurdu top yan direkten sahaya döndü.

37.dakikada Aydınspor 1923 atağında Osman’ın ceza shası dışından vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ersin kurtardı.

50.dakikada Utaş Uşakspor atağında Nurettin’in ara pasında toplan buluşan Özgen’in vuruşunu kaleci kornere çeldi.

53.dakikada Mesut’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan’ın sert vuruşunu kaleci Ersin çeldi.

75. Utaş Uşakspor atağında Şemsettin’in vuruşunda ağalara giden topu hakem ofsayt gerekçesi ile golü saymadı.

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: İlker Yasin Avcı x, Tolga Dede x, Hakan Betaş x

Aydınspor 1923: Engin x, Ramazan x(Yusuf dk.80 x), İsmail x, Osman x, Mesut x, Emre Akbulut x (Mikail dk.66 x), Emre Yıldırım x, Serkan x, Artun x, Hasan x (Habib dk.62 x), Ömer x

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Utaş Uşakspor: Ersin x, Ahmet x, Kerem x, Nurettin x, Şahin x (Seçkin dk.65 x), Ekrem x (Cenik dk.73 x), Özgen x, Tayfur x, Şemsettin x, Levent x(Emrah dk.90 x), Fatih x

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Sarı Kart: Şahin, Ahmet (Utaş Uşakspor), Ramazan, Osman (Aydınspor 1923)
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