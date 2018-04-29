TFF 3.Lig Aydınspor 1923:0 Utaş Uşakspor:0

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Aydınspor 1923 ligin 33.hafta müsabakasında kendi sahasında ağırladığı Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Aydınspor 1923 Bölgesel Amatör Lige düşerken, Utaş Uşakspor şampiyon olarak 2.Lige yükseldi.

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Aydınspor 1923 ligin 33.hafta müsabakasında kendi sahasında ağırladığı Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Aydınspor 1923 Bölgesel Amatör Lige düşerken, Utaş Uşakspor şampiyon olarak 2.Lige...

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