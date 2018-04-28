Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Akdeniz’den Esintiler" isimli bir konser ile sanatseverlerle buluştu.Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Akdeniz Bölgesi’ne ait sevilen türkülerin seslendirildiği konserde Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun performansı Kuşadalı sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.
THM korosundan "Akdeniz’den Esintiler“ konseri
Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Akdeniz’den Esintiler" isimli bir konser ile sanatseverlerle buluştu.Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Akdeniz Bölgesi’ne...