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28 Nisan 2018 Cumartesi 04:06

THM korosundan "Akdeniz’den Esintiler“ konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Akdeniz’den Esintiler" isimli bir konser ile sanatseverlerle buluştu.Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Akdeniz Bölgesi’ne...

THM korosundan 'Akdeniz'den Esintiler' konseri
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Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Akdeniz’den Esintiler" isimli bir konser ile sanatseverlerle buluştu.

Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konseri çok sayıda sanatsever izledi. Akdeniz Bölgesi’ne ait sevilen türkülerin seslendirildiği konserde Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun performansı Kuşadalı sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.
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