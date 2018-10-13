Aydın’da yaklaşık 40 yıl önce faaliyetlerine başlayan ve bugün ülke genelinde 650 ürün yelpazesi ile yaklaşık 65 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’in yeni şubesi hizmete açıldı. Adnan menderes Bulvarı Kurtuluş Mahallesi üzerindeki yeni mağazanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Tuğba Kuruyemiş Yönetim kurulu Üyesi fatih Tonkul, “Firma olarak sadece kur yemiş satmıyoruz, sağlık dostu ürünler satıyoruz. Bundan sonra daha ferah mekanlarda hizmet vermek hizmet vermek istiyoruz” dedi.

Firma olarak geçtiğimiz aylarda aldıkları ‘Daha fazla üretim ve daha fazla istihdam’ kararları doğrultusunda her geçen gün büyüyüp gelişen ve şube sayısını arttıran Tuğba Kuruyemiş’in Adnan Menderes Bulvarı üzerinde açtığı yeni şubenin açılışına vatandaşlar yoğu ilgi gösterdi.

Yeni mağazanın açılışını Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Üyesi fatih Tonkul, Fabrika Müdürü Nadir Keser, Bölge Direktörü Hasan Hüseyin Yörük, Bölge Müdürü Ayhan Çelik gerçekleştirdi. Firma olarak güler yüzlü hizmet anlayışı,, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi sekterde örnek olmaya devam ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tonkul, “Bugün 650 ürün yelpazesiyle bir çok şehirde mağazası bulunan Tuğba, yıl boyunca çeşitli şehirlerde mağazalar açmaya devam edecek. Şu anda 64 mağazamız bulunuyor. Aydın’da 35 bin metrekarelik alanda üretimimizi gerçekleştirip yaklaşık 650 ürün çeşidi ile hizmet veriyoruz. Ürünlerimizin hepsi kendi imalatımız ve yüzde 100 doğaldır” diye konuştu.